В России готовятся удаленно следить за состоянием аккумуляторов в электрокарах

Литий-ионные батареи наносят серьезный вред природе при неправильной утилизации, однако в России пока немного производств, которые занимаются их переработкой. Вопрос приобретает высокую значимость на фоне роста продаж электромобилей, где используются такие источники энергии: в 2024 году было куплено 17,8 тысячи машин, что на четверть больше показателей 2023 года. К тому же в 2025-2026 годах в Калининградской области и на территории Москвы планируется запустить гигафабрики, где будут создавать литий-ионные аккумуляторы.

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Производители электромашин на "Иннопроме" предложили заниматься проблемой комплексно. В первую очередь, необходимо начать контролировать состояние аккумуляторов.

"Важно понимать уровень деградации батареи, какой в ней тип химии, и годна ли она для второй жизни, например, возможно ли ее использовать для питания стационарных объектов - светофоров или фонарей. Исходя из этого, будет сформирована стратегия утилизации: разнородную химию, в частности, можно утилизировать до черной массы и продавать, условно, восточным партнерам, что экономически интересно и целесообразно", - сказала гендиректор компании-производителя аккумуляторов Анастасия Михайлова.

Некоторые участники рынка считают, что аккумуляторы следует оборудовать системой телематики, чтобы в онлайн-режиме видеть их состояние.

Представители бизнеса сообщили, что намерены продвигать закон о диспетчеризации транспортных средств, ввозимых в Россию.

"Единого центра сбора информации о степени деградации батареи нет до сих пор это в части ввозимых электромобилей в основном черный ящик. Мы сейчас в рамках партнерства с Москвой запускаем проектный сервисный центр, в котором все батареи, которые мы выпускаем, оборудованы телематикой", - отмечает Михайлова.

Отраслевики указывают, что в России сейчас действуют предприятия, где занимаются переработкой литий-ионных батареек, но крупное производство запустится в ближайшие несколько лет на территории Нижегородской области.