Эксперт Кадаков: владельцам старых авто повышение транспортного налога не грозит
На днях ассоциация "Российские автодилеры" (РОАД) сообщила, что готовит законопроект, согласно которому владельцы авто старше 15 лет будут должны платить повышенный транспортный налог и проходить техосмотр дважды в год. Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков считает маловероятным превращение инициативы РОАД в закон, обязательный к исполнению.
Кадаков говорит, что логика дилеров понятна: старый авто не соответствует нынешним эконормам и может быть небезопасным. Далее он проводит анализ рынка "бэушек" от 15 лет и старше: в зависимости от марки и модели стоимость будет "плясать" в пределах 100 - 500 тысяч рублей.
"И что? Владелец Калины сразу продаст ее за 150 тысяч - и купит Гранту за миллион? А где деньги, Зин? Если только ввести программу утилизации. Но даже если за сданную в утиль Калину государство из щедрот своих даст 300 тысяч рублей, хватит только на 15-летний Ford Focus II. В крайнем случае - просто продадут машины. И те еще упадут в цене. Либо будут платить налог, но еще меньше будут тратить на поддержание технического состояния автомобиля", - высказался эксперт, резко добавив, что "инициатива не пройдёт" по причине чрезмерной токсичности.
Ранее опрошенные "РГ" эксперты также высказались против этого предложения.