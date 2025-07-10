Начались продажи Chery Fulwin A9L с запасом хода 2000 км

На рынок Китая вышел седан Chery Fulwin A9L с гибридной силовой установкой, которая позволяет на одной заправке преодолевать до 2000 км.

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Габариты Chery Fulwin A9L составляют 5018 х 1965 х 1500 мм, колесная база - 3000 мм. Салон может быть как 5-, так и 4-местным.

Переднеприводная версия автомобиля оснащена гибридной силовой установкой Chery Kunpeng C-DM 6.0 со 154-сильным ДВС, которому в случае с переднеприводной версией помогает электродвигатель на передней оси (215 л.с.). Это и есть самая дальнобойная версия с запасом хода 2000 км. На электротяге модель может проехать 260 км.

У полноприводного Fulwin A9L на задней оси установлен дополнительный электромотор мощностью 261 л.с. Показатели автономности соответственно: 1600 км и 200 км.

В автомобиле есть один лидар на крыше, три радара миллиметрового диапазона, 11 камер высокой четкости и 12 ультразвуковых радаров, которые помогают реализовать навигацию автопилота на высоких скоростях и автоматическую парковку.

Также в перечень оснащения входят: 9 подушек безопасности, 256-цветная контурная подсветка, климат-контроль, кресла с электрической регулировкой, функциями подогрева, вентиляции и массажа, цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, мультимедиа с центральным дисплеем 15,6 дюйма.

Цены на авто лежат в диапазоне 150-208 тысяч юаней (1,63-2,26 млн рублей). Уже спустя час после старта продаж дилеры получили 35 680 "железных" заказов.