Флагманский кроссовер Jetta VS8 почти полностью рассекречен

Бренд Jetta активно готовится к запуску своего нового паркетника, который, как ожидается, займет позицию флагмана. По предварительным данным, модель предложат с бензиновым турбомотором 1.4.

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На сертификационных снимках кроссовер Jetta VS8 засветился еще в мае. Пару дней назад сам производитель выложил в Сеть первые тизеры. А теперь бренд полностью раскрыл дизайн новинки, включая ее интерьер. Кроме того, в китайских соцсетях появились фотографии, благодаря которым стало понятно, что производство паркетника уже стартовало.

Напомним, бюджетный бренд Jetta изначально был создан специально для Поднебесной – за выпуск машин отвечает СП FAW Volkswagen. Впрочем, затем Jetta-марка вполне себе официально появилась и в России. Кроссовер Jetta VS8 станет пятой моделью в китайской гамме: он присоединится к седанам VA3 и VA7, паркетникам VS5 и VS7 (в РФ продают все перечисленные нынешние автомобили, за исключением VA7). При этом новому SUV прочат позицию флагмана.

Предполагается, что кроссовер построен на фольксвагеновской платформе MQB, которая лежит в основе и остальных моделей Jetta. Несмотря на статус флагмана, VS8 лишь немногим крупнее VS7. Длина новинки составляет 4629 мм, ширина – 1851 мм, высота – 1624 мм, колесная база – 2731 мм. Габариты Jetta VS7: 4624/1841/1624 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

VS8 досталась безрамочная решетка, как у VS7. Однако кузов, бамперы, фары и задние фонари у флагманского кроссовера – оригинальные. Салон тоже оформлен в новом для бренда стиле. Jetta VS8 имеет более крупный планшет мультимедийной системы, который «прилеплен» к передней панели, тогда как у прочих паркетников марки экран встроен в панель. Отдельного блока управления «климатом» тут нет – все настройки вшиты в тачскрин. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, прикрытый шторкой бокс и несколько физических кнопок. За переключение передач, судя по всему, отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования еще значатся цифровая приборка, панорамная крыша и атмосферная подсветка интерьера.

В сертификате для Jetta VS8 заявлен бензиновый турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с., знакомый по другим моделям марки. На паркетниках VS5 и VS7 этот двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом – не исключено, что аналогичные коробки достались и новому флагману. Привод наверняка только передний.

Полноценную премьеру паркетник VS8 справит в Китае в ближайшее время. Впоследствии новый кроссовер вполне может добраться и до российского рынка.