Китайский автопроизводитель Soueast официально заявил о выходе на рынки Северной Африки. Первые страны региона, где стартовали продажи автомобилей бренда, — Марокко и Ливия.

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В Марокко презентация моделей Soueast состоялась в конце июня в Касабланке. Во время мероприятия помощник президента Soueast International Энди Юань рассказал о планах компании по расширению модельного ряда. В частности, компания намерена предложить шесть внедорожников, два седана и один пикап, ориентируясь на разнообразные потребности клиентов по всему миру.

Официальным партнёром бренда в Марокко стала компания M-Automotive, один из крупнейших автодистрибьюторов страны. Soueast планирует создать в Марокко развитую сервисную инфраструктуру и усилить своё присутствие за счёт локализованных стратегий.

Запуск бренда в Ливии прошёл в Триполи, в Королевском дворце. Там партнёром Soueast выступила компания KMG Group, входящая в число крупнейших местных автомобильных дистрибьюторов.

На старте в обеих странах будут доступны кроссоверы Soueast S09, S07 и S06 DM. В дальнейшем производитель собирается выйти и на рынок Египта. Согласно глобальной стратегии, к 2025 году Soueast планирует присутствовать более чем в 60 странах и развернуть дилерскую сеть из 300 центров.

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