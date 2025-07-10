Японский автогигант зарегистрировал в России новый товарный знак

Японский автомобильный гигант Toyota зарегистрировал в России товарный знак Voxy. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС).

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Отмечается, что срок исключительного права на данный товарный знак будет действовать до ноября 2034 года. В модельной линейке Toyota под названием Voxy представлен минивэн на платформе Corolla. Агентство обратило внимание, что он представляет собой копию модели Noah, но отличается дизайном.

В конце июня сообщалось, что японский концерн Toyota, ранее прекративший работать в России, вернулся в десятку самых востребованных в РФ автобрендов.

В начале марта появились сведения и том, что руководство Toyota организовало секретный ВИП-сбор для бывших дилеров из России. Группу из нескольких десятков человек пригласили в Дубай, но заставили подписать бумаги о неразглашении. Руководство компании пообещало экс-дилерам первыми «стоять на пороге», как только «ситуация наладится».