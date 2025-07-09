Zeekr планирует выпустить гиперкар мощностью более 2 тысяч «лошадей»

Zeekr может создать самый мощный китайский автомобиль в истории. Как пишут местные блогеры, новая версия электрического гиперкара Zeekr 001 FR сможет похвастаться невероятной мощностью — более 2 тысяч лошадиных сил. Если эта информация подтвердится, то электрокар станет первым автомобилем с выдающимся уровнем мощности, произведённым в Китае.

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Помимо экстремально мощного электродвигателя, обновлённый гиперкар, как ожидается, получит более лёгкий кузов, специально разработанные шины и усовершенствованную тормозную систему. Более подробной информации о новинке пока нет.

Актуальная версия Zeekr 001 FR — это полностью электрический гиперкар, который был представлен в октябре 2023 года. Он оснащён электродвигателями на всех четырёх колёсах (четырёхмоторная схема) и развивает максимальную мощность 1 300 лошадиных сил. Такой двигатель позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час всего за 2,02 секунды. Запас хода обеспечивается литий-ионной батареей ёмкостью 100 киловатт-часов.

Важная особенность: батарея может быть заряжена от 10 до 80% всего за 15 минут при использовании мощной зарядной станции.