В Беларуси началась распродажа Geely Emgrand

В Республике Беларусь до конца июля можно купить седан Belgee S50 (Geely Emgrand) со скидкой до 212 000 рублей. Таким образом, стоимость модели падает до 1,32 млн рублей, сообщил сайт Quto.

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Прямая скидка составляет 8000 белорусских рублей (132 800 российских рублей), за сдачу старого авто в трейд-ин можно получить ещё три тысячи выгоды (около 80 тысяч рублей).

Стоимость Belgee S50 без скидки составляет 57 600 белорусских рублей (примерно 1 530 000 рублей).

В России купить Geely Emgrand можно за 2 180 000 - 2 664 000 рублей (без учёта спецпредложений). Седан предлагается с мотором 1,5 литра мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатыми "механикой" и АКП на выбор.