В Беларуси началась распродажа Geely Emgrand: седан продают по цене Lada Granta
В Республике Беларусь до конца июля можно купить седан Belgee S50 (Geely Emgrand) со скидкой до 212 000 рублей. Таким образом, стоимость модели падает до 1,32 млн рублей, сообщил сайт Quto.
Прямая скидка составляет 8000 белорусских рублей (132 800 российских рублей), за сдачу старого авто в трейд-ин можно получить ещё три тысячи выгоды (около 80 тысяч рублей).
Стоимость Belgee S50 без скидки составляет 57 600 белорусских рублей (примерно 1 530 000 рублей).
В России купить Geely Emgrand можно за 2 180 000 - 2 664 000 рублей (без учёта спецпредложений). Седан предлагается с мотором 1,5 литра мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатыми "механикой" и АКП на выбор.