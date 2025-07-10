Авторынок в РФ начал стабилизироваться

Эксперты прогнозируют стабилизацию авторынка России во втором полугодии 2025 года на уровне 1,1 млн новых автомобилей.

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Во втором полугодии 2025 года российский рынок новых легковых автомобилей, по оценкам участников отрасли, сохранит объёмы реализации в диапазоне 85-100 тысяч авто в месяц, что предполагает годовой объем на уровне 1,05-1,13 млн машин. Такой прогноз в беседе с агентством "Автостат" озвучил генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий. По его словам, ключевыми факторами, влияющими на рынок, остаются уровень ключевой ставки центробанка, а также действие государственных программ льготного автокредитования и лизинга.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич также ожидает сохранения июльских и августовских продаж на уровне июня. По его мнению, дальнейшая динамика будет зависеть от решений ЦБ по процентной ставке и колебаний курса рубля. При благоприятных условиях рынок способен выйти на показатели 100-120 тысяч автомобилей в месяц в период с сентября по декабрь. Годовой прогноз компании - 1,1-1,15 млн проданных машин.

Сдержанный прогноз дает и глава ГК "Автодом" Андрей Ольховский. Он указывает, что во втором полугодии будет сложно превзойти показатели прошлого года, поскольку именно тогда начался рост. По его расчетам, ежемесячные продажи вряд ли превысят 100 тысяч автомобилей, что приведет к итоговому результату на уровне 1,1 млн единиц.

Схожую оценку дает и директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов: "Относительно дальнейшего развития ситуации на авторынке, думаю, что никаких взлетов и падений не будет до конца года. Наш прогноз на второе полугодие - около 570 тысяч новых автомобилей". В таком случае объём рынка по итогам года составит 1,1 млн машин при условии, что не возникнет каких-то "чёрных лебедей".

Иванов также отмечает, что ключевым драйвером останется денежно-кредитная политика: "После снижения ключевой ставки на 1% в июне многие ждут продолжения этого тренда и на заседании в июле. Вряд ли возможно значительное ускорение рынка, но в случае очередного снижения значения некий положительный эффект мы можем увидеть". По оценке специалиста, рынок "оживёт" по-настоящему при ключевой ставке 15% и ниже.

Ранее "РГ" рассказывала об инициативе РОАД по стимулированию продаж новых авто: дилеры предлагают повысить транспортный налог для владельцев машин от 15 лет и старше. Однако, как считает главный редактор "За рулём" Максим Кадаков, инициатива РОАД не получит одобрения в правительстве.