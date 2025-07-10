Toyota Voxy появился в России, но пока только в виде названия

В ФИПС появилась одобренная заявка, поданная компанией Toyota на регистрацию товарного знака Voxy. Это название минивэна, который выпускается для внутреннего рынка Японии, а также представлен ещё в нескольких странах азиатского региона.

© Российская Газета

Наименование Voxy закреплено за "Тойотой" до 2034 года и зарегистрирован по классу автомобилей. Регистрация не означает, что Toyota планирует продавать Voxy в России.

Тем не менее, купить минивэн в России можно. Под заказ их готовы поставить частные импортёры. Средний прайс для авто с минимальным пробегом 2023-2024 годов выпуска - от 3,1 млн рублей.

Нынешнее поколение Toyota Voxy - четвёртое, было представлено в 2022 году. Длина автомобиля составляет 4695 мм, ширина - 1730 мм, размер колёсной базы - 2850 мм. В салоне - 7 или 8 посадочных мест.

Базовый Voxy представлен с атмосферником 2.0 литра мощностью 170 л.с. и вариатором. Альтернатива - гибрид на базе атмосферника 1.8 (98 л.с.) и 95-сильного электромотора с опциональным полным приводом E-Four с дополнительным моторчиком на задней оси.