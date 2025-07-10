В России до 700 тысяч рублей упали цены на гибриды Wey

Премиальный китайский бренд, принадлежащий Great Wall, объявил российским покупателям о снижении цен на два своих гибридных автомобиля — кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80 — до 700 тысяч рублей. Правда, при покупке кроссовера реальной выгоды не будет, сообщают «Автоновости дня».

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В комплектации Premium Wey 07 2024 года подешевел на 200 тысяч рублей, а 2025 года — на 50 тысяч. Параллельно были урезаны или отменены прямые выгоды. Ранее на модели 2024 года была скидка 400 тысяч, теперь — 200 тысяч. На машины 2025 года скидка в 50 тысяч рублей исчезла полностью.

Таким образом, фактическая цена на Wey 07 осталась прежней. Снижение базовой цены компенсировалось уменьшением или отменой скидок. Сейчас автомобили можно приобрести от 6 699 000 до 7 049 000 рублей.

На семиместный минивэн Wey 80 в комплектации Premium и шестиместный Business Lounge снижение цен действительно существенное. Модели 2024 года подешевели на 500 и 700 тысяч соответственно, модификация Business Lounge 2025 года — на 400 тысяч. В комплектации Premium текущего модельного года, которая только появилась в продаже, стоимость составляет 7 199 000 рублей.

Прямые выгоды сохранились только для комплектации Premium (2024 — 2025) в размере 300 тысяч рублей (ранее для машин 2024 года было 500 тысяч). Для Business Lounge скидок сейчас нет.

Таким образом, сейчас модель можно приобрести по цене от 6 599 000 до 8 299 000 рублей в зависимости от комплектации и года выпуска.