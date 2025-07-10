В РФ продают новый Nissan X-Trail 2013 года за 2,5 млн рублей

Автомобиль находится в хорошем состоянии, так как большую часть времени он хранился в теплом гараже. В салоне все еще чувствуется запах нового автомобиля. Пробег Nissan X-Trail составляет всего 10 641 км.

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Продавец отметил, что машина принадлежит его дедушке. За автомобиль просят 2,5 миллиона рублей. В подарок покупателю предлагается также комплект зимних шин, сообщает Tarantas.news.

Напомним, что в Казани продают «Волгу» 1966 года выпуска за 10 млн рублей. Toyota зарегистрировала в России товарный знак Voxy. «Автотор» планирует выпускать собственный автомобиль.