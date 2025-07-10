«Яндекс Такси» опровергло слухи о подорожании услуг в Москве

Газета «Известия» опубликовала эксклюзивный материал, в котором утверждается, что пользователи такси в Москве пожаловались на резки рост цен. Журналисты выяснили, является ли информация достоверной.

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В своем расследовании издание ссылается на данные Росстата, согласно которым километр поездки в такси за год подорожал почти на треть, а по некоторым направлениям цены выросли на 70 процентов.

На стоимость влияют форс-мажоры, которых стало больше, чем летом 2024 года, а также массовый отток водителей, сообщили «Известия».

В пресс-службе «Яндекс Такси» рассказали, что рассчитывают рост цен по средней стоимости одной минуты поездки с учетом всех тарифов, кроме корпоративных. Это позволяет учесть дорожную обстановку, погоду, время суток и прочие факторы.

При этом, по данным агрегатора, рост цен замедлился по сравнению с прошлым годом из-за меньших погодных колебаний. В пресс-службе информацию «Известий» назвали некорректной.

— Сравнение цен по нескольким поездкам не отражает реальную динамику рынка, для корректного анализа нужна достаточная и сопоставимая выборка данных, — подчеркнули представители компании в беседе с 360.ru.

Сервис-агрегатор «Яндекс Такси» снизит стоимость поездок по тарифу «Детский» до конца текущего года. Об этом 19 июня сообщил директор компании по работе с государственными органами Антон Петраков.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».

Новый закон может существенно повысить стоимость поездок и самих машин, предупреждают эксперты. По словам главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, при сохранении нынешних требований тарифы могут вырасти на 30–40 процентов. В агрегаторе «Максим» также считают, что отечественные автомобили без конкуренции начнут резко дорожать.