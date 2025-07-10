Глава Минпромторга подтвердил планы по началу серийного выпуска "Атома"

Глава Минпромторга Антон Алиханов провёл встречу с топ-менеджерами компании "Кама", где обсуждалась подготовка к массовому выпуску электрокара "Атом".

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В рамках визита министр оценил: уникальные IT-разработки компании, инновационные системы помощи водителю, лабораторию низковольтного оборудования, Центры исследований и проверки качества.

Алиханов отметил, что процесс подготовки к выпуску "Атома" идёт согласно установленному графику. На производственной площадке уже завершен монтаж необходимого оборудования, а полноценный запуск серийного производства намечен на вторую половину 2025 года.

Электромобиль "Атом" будет доступен в двух версиях мощности: 149-сильной для такси и каршеринга, 204-сильная предназначена для частных покупателей.

По предварительной информации, стоимость модели в базовом варианте будет в пределах 3 млн рублей (без учета программы господдержки).