Пробка из почти 1000 автомобилей образовалась у Крымского моста

На подходе к Крымскому мосту застряли 830 автомобилей
На подъезде к Крымскому мосту образовалась большая пробка. Об этом говорится в Telegram-канале, который следит за оперативной ситуацией на подходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 180 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации.
Таким образом, возле Крымского моста в пробке стоят 830 автомобилей с обеих сторон.
До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.
По версии следствия, мужчина, проживающий в Советском районе, в одной из соцсетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста.
Ранее жители Оренбургской области пожаловались на «транспортный коллапс» на границе с Казахстаном.