Volkswagen ID.3 GTX в спецверсии Fire+Ice стал серийным

Электрический хот-хэтч Volkswagen ID.3 GTX теперь доступен в лимитированной спецверсии Fire+Ice, разработанной совместно с немецкий фэшн-брендом Bogner и посвящённой одноимённой спецверсии Golf II из начала 1990-х.

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История знает много примеров сотрудничества автопроизводителей с фэшн-брендами, коллаборация Volkswagen и компании Bogner в начале 1990-х считается одной из наиболее удачных. Bogner известна главным образом как производитель премиальной спортивной одежды, её линейка Fire and Ice дала название одноимённой версии хэтчбека Volkswagen Golf II, разработанной самим основателем компании Bogner — модельером Вилли Богнером. Особенностями этой спецверсии стали тёмно-фиолетовый цвет кузова с эффектом перламутра и контрастная обивка салона, напоминающая о спортивных пуховиках. Компания Volkswagen планировала выпустить 10 000 экземпляров Golf II Fire and Ice, но спрос в итоге превзошёл ожидания, тираж спецвыпуска составил 16 700 автомобилей.

В прошлом году компания Volkswagen представила в виде концепта хот-хэтч ID.3 GTX в версии Fire+Ice (именно так, теперь с плюсом вместо союза «and»), чтобы оценить реакцию публики и понять, нужна ли такая серийная машина. Публика отреагировала хорошо, и вот вчера был представлен серийный Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice, его выпустят тиражом 1990 экземпляров в честь года дебюта Golf II Fire and Ice.

По сравнению со своим историческим предшественником Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice выглядит более замысловато: новый цвет кузова Ultra Violet Metallic соседствует с контрастными оранжевыми вставками цвета Flaming Red и наклейками с орнаментом Fire+Ice на задних стойках кузова. Задние фонари тонированы. Эксклюзивные 20-дюймовые колёса имеют двухцветную окраску. Спойлер над багажной дверью украшен логотипом Fire and Ice из 1990-х.

Салон Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice имеет несимметричную в плане цвета отделку. Со стороны водителя цветные вставки оранжевого цвета (символ огня), со стороны переднего пассажира — синего (символ льда). При открывании передних дверей на земле появляются световые проекции в виде огня и снежинки. Центральные секции передних кресел имеют рисунок, напоминающий молнию пуховиков Bogner Fire+Ice. В стандартное оснащение включены встроенные в передние кресла массажёры, мощная аудиосистема Harman Kardon и богатый набор электронных ассистентов водителя.

Техническая начинка у Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice стандартная: единственный электромотор на задней оси в зависимости от выбранной модификации выдаёт 286 л.с. и 545 Нм либо 326 л.с. и 545 Нм, в оснащение 326-сильной версии входит адаптивная подвеска DCC. Версия с мотором на 286 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. 326-сильный хот-хэтч набирает первую «сотню» за 5,7 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Обе версии оснащены батареей ёмкостью 79 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 591 км по циклу WLTP.

Стоит Volkswagen ID.3 GTX Fire+Ice от 56 020 евро, тогда как цены на обычный ID.3 GTX начинаются от 47 225 евро. За ID.3 GTX Fire+Ice с 326-сильным мотором нужно выложить минимум 57 250 евро.