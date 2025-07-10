«Урал» получит господдержку на разработку дорожных машин нового поколения

© За рулем

Автозавод «Урал» подписал со Сбером соглашение о финансировании проекта по созданию новой линейки грузовиков.

Речь идет о тяжелых неполноприводных машинах с новой бескапотной кабиной. Напомним, в марте 2025 года появились снимки прототипа самосвала этого семейства. Тогда сообщалось, что новые российские машины получат локализованную в РФ кабину, разработанную китайской компанией Qixing. По предварительной информации, самосвалы Урал с такой кабиной заменят бескапотники, выпускающиеся миасским заводом с начала 1990-х – в них используется кабина Iveco TurboTech образца 1984 года.

При этом у новых машин должны быть собственные ведущие мосты – «Урал» отказался от закупки оных в Китае и вводит в строй собственное производство. Договор предусматривает выдачу банковской гарантии под заем Фонда развития промышленности.

Фактически новый договор – это часть мероприятий по расширению сотрудничества автозавода со Сбером. Осенью 2024 года банк уже выдавал «Уралу» банковскую гарантию на организацию производства чугунного литья. На разрабатываемую сейчас линейку моделей на предприятии делают большую ставку – новые дорожные бескапотники должны быть намного более современными, комфортными и эффективными машинами. Возможные сферы применения – стройплощадки, дорожное строительство и коммунальное хозяйство.