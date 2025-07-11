Немецкие и японские авто не сдаются: неожиданные цифры авторынка РФ

Китайские автомобили сегодня доминируют на российском рынке, и порой кажется, что кроме них и Lada почти ничего не осталось. Однако, как отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков, в стране по-прежнему востребованы и другие марки, ранее официально представленные в России.

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По данным о постановке на учёт за первые шесть месяцев 2025 года, таких автомобилей зарегистрировано 37,5 тысячи — это около 7% от всех машин, попавших на рынок за этот период. Лидером среди них остаётся Toyota с долей 21,8%. На втором и третьем местах — BMW (14,1%) и Mercedes-Benz (8,4%).

Как пояснил Целиков, выбирая альтернативу китайским моделям, россияне чаще всего отдают предпочтение немецким автомобилям (35,6%), следом идут японские (33%) и корейские (16,4%). Эти три группы составляют примерно 85% альтернативного сегмента.

Большую часть покупок составляют кроссоверы и внедорожники — почти 75%. В топе также Hyundai (8,1%), Kia (7,4%), Volkswagen (5,1%), Skoda (4,2%), Mazda (3,6%), Lexus (3,5%) и Land Rover (3%).

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