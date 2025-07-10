У Крымского моста образовалась очередь из почти тысячи машин

Почти тысяча автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны полуострова. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Указывается, что по состоянию на 16:00 очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в тексте.

Стоит отметить, что пробки перед Крымским мостом фиксировались всю прошлую неделю.