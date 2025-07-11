«ГАЗели» и «Соболи» получили новую систему безопасности

Горьковский автозавод продолжает повышать уровень безопасности своих моделей. Вслед за подушками безопасности семейства «Газель Next», «Газель NN» и «Соболь NN» с задним приводом обзавелись системой курсовой устойчивости, сообщает дистрибьютор Горьковского автозавода компания «Современные транспортные технологии» (СТТ). ESC ставят сразу на заводе на цельнометаллические фургоны, комби и автобусы. В августе ее получат и бортовые платформы.

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Помимо самой ESC, машины получили целый ряд систем: антипробуксовочную и антиблокировочную, ассистента экстренного торможения, систему распределения тормозных усилий и помощника при старте на подъеме. Кроме того, в оснащение вошла функция имитации блокировки дифференциала при движении по скользким дорогам и диагональном вывешивании ведущих колес.

Ранее «ГАЗели» и «Соболи» тех же семейств обзавелись подушками безопасности. «ГАЗель NN» и «Соболь NN» по умолчанию получили два фронтальных эйрбега, для водителя и переднего пассажира, а «Газель Next» — только водительский. Подушки пока тоже положены не всем машинам: их ставят на бортовые платформы, цельнометаллические фургоны и комби, а также некоторые дизельные автобусы. Позже эйрбеги добавят и другим версиям.

Напомним, стоимость «Газели Next» сейчас стартует с 3,1 миллиона рублей. Столько же просят за начальный «Соболь NN», а «Газель NN» оценивается минимум в 3,5 миллиона.

Спрос на продукцию ГАЗа резко упал по сравнению с прошлым годом. В июне было реализовано 2,5 тысячи новых LCV, что на 44 процента меньше, чем год назад, подсчитали в «Автостате». В первом полугодии продажи просели на 35 процентов до 17,5 тысячи единиц.