Более тысячи автомобилей ждут проезда у Крымского моста

Сегодня утром в очереди на Крымский мост скопилось более тысячи транспортных средств. Со стороны Тамани находится 574 автомобилей, а на стороне Керчи - 450 машин. Время ожидания в обе стороны составляет около двух часов. Об этом пишет "Российская газета".

Во время туристического сезона с обеих сторон Крымского моста увеличено количество постов досмотра. При длинных очередях движение проходит по одной полосе, вторая остается свободной для проезда экстренных служб и рейсовых пассажирских автобусов. В Минтрансе предупреждают, что обгонять поток не получится.