В России снизят штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Госдума России приняла законопроект, снижающий штрафы за перевозку пассажиров легковым такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что авторами законопроекта стала группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции Игорем Игошиным. По мнению авторов инициативы, существующие штрафы были несоразмерны последствиям правонарушения.

Согласно текущему законодательству, штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц уже до 1 миллиона рублей. В принятом законопроекте размер штрафа существенно снижается — до 5 тысяч рублей для граждан, до 25 тысяч для индивидуальных предпринимателей и до 40 тысяч для юрлиц.