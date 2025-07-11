Продажи нового семейства модели Lada Iskra начнутся, как и планировалось, 20 июля, сообщил руководитель пресс-службы АвтоВАЗа Сергей Ильинский в эфире радио "Говорит Москва". Он также поделился подробностями о том, как будет проходить рыночный дебют новинки.

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Продажи приурочили ко Дню 59-летнего дня рождения АвтоВАЗа. Представитель компании сообщил, что продажи начнутся в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Постепенно Lada Iskra будет появляться и у дилеров других городов.

Комплектации и цены будут опубликованы в следующую пятницу, 18 июля.

Семейство Lada Iskra представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. Автомобили предложат с 90- и 106-сильными двигателями объемом 1,6 литра. Младший агрегатируется 5-скоростной МКП, второму положены 6-ступенчатая "механика" и вариатор.