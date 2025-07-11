Rimac Nevera R установил 24 рекорда

Одним из главных достижений стал лучший разгон с нуля до 400 км/ч. Nevera R сделал это за 25,79 секунды. Оригинальный Nevera удерживал рекорд с результатом 29,93 секунды, обойдя Koenigsegg Agera RS. В 2024 году Koenigsegg Jesko Absolut побил этот рекорд, установив время 27,83 секунды.

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Nevera R превзошел обычную «Неверу» в разгоне с места до 60 миль/ч (1,66 секунды) и до 100 км/ч (1,72 секунды). Электрокар разогнался от 0 до 160 км/ч за 2,96 секунды, от 0 до 200 км/ч за 3,95 секунды, а от 0 до 300 км/ч – за 7,89 секунды. Также Nevera R установил новый рекорд максимальной скорости для электромобилей – 431,45 км/ч.

Мощность Nevera R версии увеличена с 1914 до 2136 л.с. Масса гиперкара уменьшена на 35 кг.

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