Range Rover представил новую эмблему
Концерн JLR показал новый логотип бренда Range Rover
Концерн JLR анонсировал новый логотип для своего бренда премиальных кроссоверов Range Rover, пишет Autocar. Данный шаг связан с подготовкой к запуску первого полностью электрического кроссовера.
Новый дизайн эмблемы выполнен в минималистичном стиле и соответствует обновленному логотипу Jaguar, который был представлен осенью 2024 года.
Эмблема состоит из двух соединенных букв R. Это изменение является первым с момента выхода на рынок первого автомобиля Range Rover в 1970 году. В JLR уточнили, что новая эмблема не заменит традиционный овальный логотип Range Rover, а будет использоваться наряду с ним.
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