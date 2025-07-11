Водителей в Москве предупредили о перекрытиях в двух районах

Столичные власти предупредили автомобилистов об ограничениях движения на ряде улиц в районах Лефортово и Таганский, которые связаны с проведением парада исторического транспорта. Как стало известно Quto.ru, дороги планируется перекрывать 12 июля.

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Так, на участке улицы Сергия Радонежского личный и городской транспорт не будут пропускать с 07:00 до 19:00.

Помимо этого, ограничат движение с 11:30 до 12:00 на участках Красноказарменной и Волочаевской улиц, Крассноказарменной площади, а Авиамоторном проезде, на шоссе Энтузиастов и бульваре Энтузиастов.

Ранее ВС РФ уточнил правила обгона на дорогах. В ходу рассмотрения дела автомобилиста из Ярославской области Верховный суд России пришёл к выводу, что обгон автомобилей на трассе, даже если он начался в разрешённом месте, но закончился там, где его запрещают дорожные знаки или разметка, является нарушением, говорится в материалах дела.