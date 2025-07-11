Haval полностью рассекретил обновленный Dargo

Принадлежащая Great Wall Motor марка обнародовала новую порцию фотографий кроссовера Big Dog, в России известного как Dargo. Рестайлинг значительных изменений во внешности не принес. Это же, вероятно, можно сказать и о моторной гамме, хотя подробностей китайцы пока не раскрывают. Зато существенно изменен интерьер, в котором появились два отдельно стоящих экрана и новый руль. Полноценная премьера в Китае запланирована на 17 июля.

© Haval

Снаружи обновленную «Большую собаку» можно узнать по прямоугольной решетке радиатора с новым рисунком. Как отмечают «Китайские автомобили», он был вдохновлен кирпичами Великой китайской стены.

Фары остались нетронутыми, но обещана увеличенная на 20 процентов яркость, а под П-образными фонарями теперь расположена аббревиатура GWM (Great Wall Motor). Для экстерьера заготовлены пять цветов — синий Misty Blue, зеленый Moss Rock Green, серый Meteorite Gray, белый Moon White и черный Black.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

Салон осовременили: вместо встроенного экрана теперь отдельный, и он заметно крупнее — диагональ составляет 14,6 дюйма. Размер приборной панели — стандартные 10,25 дюйма.

© Haval

© Haval

© Haval

© Haval

© HavalHaval

© Haval

Руль тоже новый, двухспицевый и уплощенный снизу, а за ним расположился селектор коробки передач, переехавший с центрального тоннеля. Также предусмотрены проекционный дисплей и новая бежевая отделка.

Ожидается, что по части «техники» изменений не будет. На родине «базовый» Big Dog с передним приводом оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы (275 Нм крутящего момента) и семидиапазонным «роботом». Также в гамме есть двухлитровый агрегат на 238 сил и 385 Нм, который сочетается с девятиступенчатым «роботом» и полным приводом.

Тем временем в России Haval готовится запустить мелкоузловое производство кроссовера M6. Его с февраля собирают в Калуге «отверточным» методом, а теперь завершается процесс перехода к сборке по полному циклу — со сваркой и окраской.