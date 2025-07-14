В Новосибирске выставили на продажу Ford F-350 по цене квартиры
В Новосибирске на продажу выставлен мощный пикап Ford F-350 Super Duty 2013 года за 6,1 миллиона рублей — стоимость однокомнатной квартиры. Этот грузовик оборудован дизельным двигателем объемом 6,7 литра, развивающим 400 лошадиных сил.
Пробег автомобиля составляет 150 тысяч километров, и он сменил трех владельцев.
Продавец утверждает, что автомобиль находится в отличном состоянии:
"Пробег полностью трассовый. Купил для себя, но он оказался слишком большим. Все жидкости заменены, проведена антикоррозийная обработка. В комплекте два набора шин (летние — новые), кунг, выкатная платформа и дополнительный бак на 250 литров. Также имеется программное обеспечение, специально настроенное для этого автомобиля в США".