В Новосибирске выставили на продажу Ford F-350 по цене квартиры

В Новосибирске на продажу выставлен мощный пикап Ford F-350 Super Duty 2013 года за 6,1 миллиона рублей — стоимость однокомнатной квартиры. Этот грузовик оборудован дизельным двигателем объемом 6,7 литра, развивающим 400 лошадиных сил.

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Пробег автомобиля составляет 150 тысяч километров, и он сменил трех владельцев.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в отличном состоянии: