Как жара влияют на способность управлять авто

Врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе в беседе с Life.ru рассказал, как высокие температуры влияют на способность водителей управлять своими транспортными средствами.

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По словам специалиста, жаркая погода может влиять на водителя почти так же, как алкоголь. Он обратил внимание на то, что в жару снижается концентрация внимания, оно рассеивается, а реакция становится медленнее, что сопоставимо с употреблением двух бокалов пива. Кроме того, может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую отражается на безопасности вождения.

Шубитидзе предупредил о серьезных последствиях обезвоживания, которое может вызвать сильные головные боли, головокружение и раздражительность. К тому же, как заметил эксперт, потеря солей через пот нередко приводит к мышечным судорогам, особенно в конечностях, что крайне опасно на трассе.

Кардиолог указал, что даже внутри автомобиля можно получить солнечный ожог при интенсивном солнечном излучении. Особую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями, поскольку у гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, в том числе инфарктов и аритмии, продолжил собеседник издания.

Врач напомнил, что ученые проводили сравнительные исследования, в ходе которых было доказано, что реакция и внимание водителей в жару ухудшаются так же, как и под воздействием алкоголя.