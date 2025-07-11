Как жара влияют на способность управлять авто

Кардиолог Шубитидзе: жара на дороге дурманит водителя подобно алкоголю
Врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе в беседе с Life.ru рассказал, как высокие температуры влияют на способность водителей управлять своими транспортными средствами.
По словам специалиста, жаркая погода может влиять на водителя почти так же, как алкоголь. Он обратил внимание на то, что в жару снижается концентрация внимания, оно рассеивается, а реакция становится медленнее, что сопоставимо с употреблением двух бокалов пива. Кроме того, может отмечаться сонливость и вялость, что снижает скорость реакции и напрямую отражается на безопасности вождения.
Шубитидзе предупредил о серьезных последствиях обезвоживания, которое может вызвать сильные головные боли, головокружение и раздражительность. К тому же, как заметил эксперт, потеря солей через пот нередко приводит к мышечным судорогам, особенно в конечностях, что крайне опасно на трассе.
Кардиолог указал, что даже внутри автомобиля можно получить солнечный ожог при интенсивном солнечном излучении. Особую опасность жара представляет для людей с хроническими заболеваниями, поскольку у гипертоников и сердечников значительно повышается риск обострений, в том числе инфарктов и аритмии, продолжил собеседник издания.
Врач напомнил, что ученые проводили сравнительные исследования, в ходе которых было доказано, что реакция и внимание водителей в жару ухудшаются так же, как и под воздействием алкоголя.