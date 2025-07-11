Китайский GAC добавил полезную опцию на свои машины

Производитель сообщил о выходе обновления медиасистемы для автомобилей на российском рынке. Как обратил внимание Quto.ru, главные изменения заключаются в появлении интерфейса Android Auto.

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Стоит отметить, что ранее медиасистема поддерживала исключительно AppleCarPlay, но после обновления владельцы смартфонов на базе Android также смогут пользоваться всеми возможностями мультимедиа.

Помимо этого, отныне автомобили оборудованы функцией удобной посадки и высадки. Это значит, что при открытии водительской двери сиденье с электроприводом сдвигается в крайнее заднее положение, благодаря чему освобождается дополнительное пространство.

Обновление уже сейчас доступно для флагманских кроссоверов GAC GS8 II. Владельцы уже реализованных машин могут обратиться в ближайший дилерский центр для установки новой прошивки.

А вот на модели GAC GS8 Traveller, M8, Empow и GS4 обновление мультимедийного комплекса запланировано на III квартал 2025 года.