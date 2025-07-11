Китайский GAC добавил полезную опцию на свои машины
Производитель сообщил о выходе обновления медиасистемы для автомобилей на российском рынке. Как обратил внимание Quto.ru, главные изменения заключаются в появлении интерфейса Android Auto.
Стоит отметить, что ранее медиасистема поддерживала исключительно AppleCarPlay, но после обновления владельцы смартфонов на базе Android также смогут пользоваться всеми возможностями мультимедиа.
Помимо этого, отныне автомобили оборудованы функцией удобной посадки и высадки. Это значит, что при открытии водительской двери сиденье с электроприводом сдвигается в крайнее заднее положение, благодаря чему освобождается дополнительное пространство.
Обновление уже сейчас доступно для флагманских кроссоверов GAC GS8 II. Владельцы уже реализованных машин могут обратиться в ближайший дилерский центр для установки новой прошивки.
А вот на модели GAC GS8 Traveller, M8, Empow и GS4 обновление мультимедийного комплекса запланировано на III квартал 2025 года.