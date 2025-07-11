Sollers резко сократит производство из-за падения авторынка

По итогам нынешнего года компания прогнозирует падение рынка легких коммерческих машин на 23–25 процентов. Примерно на столько же упадет спрос и на продукцию Sollers и УАЗа, а потому руководство приняло решение подкорректировать производственный план, пишет «Коммерсантъ».

© Motor.ru

Несмотря на сокращение плана производства примерно на четверть, «Соллерс» не собирается менять график. Пока завод продолжает работать полную неделю.

«Тем не менее мы работаем по графику полной рабочей недели и реализуем программы оптимизации издержек, чтобы нивелировать эффект от ожидаемого снижения объемов продаж», — сообщили в пресс-службе Sollers.

Более того, компания запускает новые продукты. Так, несколько дней назад на конвейер в Елабуге встал минивэн SP7 (он же китайский JAC Refine RF8) — четырех- либо семиместный MPV с бензиновым мотором мощностью 237 лошадиных сил. В продаже новый однообъемник появится осенью.

С января по июнь 2025 года продажи легких коммерческих машин «Соллерса» снизились на 28,4 процента до 3,2 тысячи единиц, подсчитали в «Автостате».

Не лучше дела идут у ГАЗа: в июне спрос в годовом сравнении просел на 44 процента. На этом фоне Горьковский автозавод расширяет оснащение автомобилей: «ГАЗели» и «Соболи» обзавелись сначала подушками безопасности, а затем системой курсовой устойчивости.