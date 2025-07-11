Раскрыты планы Tesla по выходу на рынок Индии

Компания Tesla на следующей неделе откроет в Индии свой первый шоурум. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Шоурум производителя электрокаров должен открыться 15 июля в Мумбаи, уточнили инсайдеры. Второй шоурум, по их словам, появится в конце июля в Нью-Дели. В демонстрационных залах клиенты смогут получить информацию о стоимости электромобилей и имеющихся в наличии комплектациях.

Первая поставка в страну электромобилей Tesla Model Y (является наиболее популярным электрокаром – Прим. ред.) уже состоялась, узнали журналисты. Массовые поставки заднеприводных внедорожников стартуют с августа.

Предполагается, что выход на рынок Индии поможет Tesla сгладить снижение продаж в других регионах. Объемы реализации машин компании падали два квартала подряд, и в апреле-июне снизились еще на 13,5 процента.

Ранее акции Tesla рухнули после озвученных гендиректором автопроизводителя Илоном Маском планов о создании в Штатах новой политической партии. С предыдущего значения в 315 долларов за бумагу в понедельник они опустились до 295 долларов, падение составило 7 процентов.