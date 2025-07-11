Водителей такси будут поощрять за перевозку инвалидов

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть систему поощрений для водителей такси за перевозку инвалидов, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

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В числе мер, которые предстоит разработать кабмину, — развитие парка специализированных транспортных средств и повышение транспортной доступности для инвалидов спортивных сооружений.

Еще одно поручение главы государства касается организации международных спортивных соревнований для инвалидов «Мы вместе. Спорт».

«При участии МИДа России принять меры, направленные на организацию и регулярное проведение под эгидой международных организаций, участником которых является Российская Федерация, открытых международных спортивных соревнований «Мы вместе. Спорт» по адаптивным спортивным дисциплинам, определив объем и источники финансирования указанных соревнований», — говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений.

Президент ждет доклад по этим вопросам до 1 декабря.

Вместе с тем Минспорту поручено при участии Паралимпийского комитета России и общероссийских спортивных федераций обеспечить систематическую поддержку и популяризацию проектов в области адаптивного спорта за счет внебюджетных источников, в том числе средств Российского спортивного фонда. Первый доклад необходимо предоставить до 20 февраля 2026 года.