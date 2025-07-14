Для водителей старше 60 лет предлагается ввести дополнительные проверки

Новость о том, что для водителей старше 60 лет могут ввести новые испытания, чтобы допустить их к управлению автомобилем, прозвучала как гром среди ясного неба. Такое предложение содержится в выложенном для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru проекте Стратегии по повышению безопасности дорожного движения.

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В одном из пунктов проекта сообщается, что на протяжении нескольких лет ухудшается статистика нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями в возрасте 60+.

"С 2017 по 2024 год количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших - на 33%, раненых - на 22%. Такие водители наиболее часто становятся виновниками аварий по сравнению с представителями других возрастных групп. В 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит 25,8%, а уже к 2036 году - 27,7%. Соответственно, возрастет доля участников дорожного движения, являющихся более уязвимыми к совершению дорожно-транспортных происшествий. Это потребует адаптации лиц старшего поколения к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств", - говорится в проекте.

Но документ никаких механизмов не предусматривает. Пока это просто наброски идей на основании статистики.

У нас сейчас право управления транспортным средством после сдачи соответствующих экзаменов может получить любой гражданин. Это право - пожизненное, пока суд не решит иначе. Само водительское удостоверение действительно 10 лет. Чтобы его обновить, требуется только пройти медкомиссию и получить справку. Единственный критерий, по которому можно отстранить водителя от руля, - медицинские противопоказания.

В общем, угрозу на российских дорогах представляют не только пожилые водители, но и молодежь. И еще неизвестно, кто из них будет опаснее

Корреспондент "РГ" лично знаком с сотрудниками ГИБДД, которым за 70 лет, и они прекрасно водят машину. Пару лет назад 80-летняя женщина успешно сдала экзамен в ГИБДД и получила права. Так что инициатива подвергнуть дополнительной проверке миллионы пенсионеров и предпенсионеров, мягко говоря, довольно спорная.

К тому же растет и количество аварийных ситуаций на дорогах, совершенных молодыми водителями. Так, второй год подряд отмечено увеличение числа погибших по вине начинающих водителей, они признаны виновными в 7 из 10 дорожно-транспортных происшествий с их участием.

"Согласно среднему варианту демографического прогноза, численность населения в возрасте 18-24 лет, в основном составляющего категорию начинающих водителей, к 2036 году увеличится более чем на четверть, что может повлечь синхронный рост числа потенциальных начинающих водителей и увеличить риски безопасности дорожного движения, которые должны учитываться при работе с данной категорией участников дорожного движения", - говорится в проекте.

И далее:

"Вызывает обоснованную тревогу динамика показателей аварийности с участием несовершеннолетних, среди которых дорожно-транспортные происшествия выступают одной из ведущих причин смерти. Среди внешних причин смерти лиц в возрасте 5-17 лет на дорожно-транспортные происшествия приходится каждый четвертый случай".

В общем, угрозу на дорогах представляют не только пожилые, но и молодежь, и еще неизвестно, кто опаснее.

В проекте есть и еще один момент, который взволновал автомобилистов. Предлагается изучить целесообразность предоставления скидки на штрафы. Напомню, до 1 января этого года скидка составляла 50%, и после ее введения собираемость штрафов выросла с 50 до 90%. С Нового года штрафы возросли, а скидка снизилась до 25%. Собираемость стала падать. Пока несущественно - на несколько процентов. Но ведь и закон работает недавно. Стоит ли усугублять ситуацию?

Пока это только проект Стратегии, законопроекты и другие нормативные акты появятся потом. Но пока бросается в глаза, что документ не предлагает конкретных путей решения проблем.