Новый Porsche Cayenne: первые изображения

В начале этой недели Porsche показала замаскированный прототип нового Cayenne, благодаря чему у нас есть возможность составить практически полное представление о его внешнем виде.

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Модель Cayenne была впервые представлена в 2002 году, став также первым серийным кроссовером марки. Сегодня на конвейере уже третье поколение паркетника, премьера которого состоялась в конце лета 2017 года. Весной 2023 года Cayenne получил рестайлинг, а сейчас немецкий автопроизводитель готовит полностью новый кроссовер, который будет существенно отличаться от нынешней модели.

© Колеса.ру

По сути это будет отдельная модель, так как она получит полностью электрическую начинку (Cayenne с двигателями внутреннего сгорания продолжат выпускаться минимум до 2030 года). Внешне он будет больше похож на новый электрический Macan, который также производится параллельно с обычным бензиновым Маканом. Передняя часть сделана в таком же стиле, при этом есть и заметные отличия: прежде всего, можно порадоваться отсутствию двухэтажной передней оптики, так как фары здесь одинарные и расположены на привычном месте. Необычно сделана нижняя часть бампера, которая получит массивную контрастную вставку с вертикальными перекладинами. Боковины похожи на другие кроссоверы марки: здесь округлые формы, минимум выштамповок и традиционные дверные ручки под «естественный хват». Можно отметить отсутствие оконных рамок в дверях (как и на электрическом Macan), а также ломаную линию накладок в нижней части дверей. Сильнее всего в плане дизайна выделяется задняя часть за счёт фонарей, «сросшихся» с задним окном.

© Колеса.ру

Новый электрический Cayenne будет построен на платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, на ней же сделан и новый Macan. Подтверждённой информации о характеристиках пока нет, однако ожидается, что топовая модификация кроссовера будет располагать порядка 1000 л.с. Для сравнения, мощность нынешнего гибридного Cayenne Turbo составляет 739 л.с.

© Колеса.ру

Несмотря на визуальную готовность кроссовера, его официальная премьера ожидается только в 2026 году. Напомним, ранее Porsche подтвердила, что у бензинового Macan появится преемник.