Kia расширит модельный ряд новым технологичным кроссовером

Kia представит электрокроссовер EV5 с дальностью хода 530 км до конца года

© За рулем

Компания Kia планирует пополнить свой модельный ряд электромобилей кроссовером EV5, который появится до конца этого года.

Версия с увеличенной батареей на 81,4 кВт⋅ч обеспечит дальность хода примерно 530 километров (точные показатели станут известны позже). Все варианты EV5 поддерживают быструю зарядку с использованием технологии 400 В, позволяя заряжать батарею с 10% до 80% всего за 30 минут.

В EV5 внедрена современная система Kia ccNC (connected car Navigation Cockpit), которая включает панорамный дисплей с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым информационно-развлекательным экраном и 5,3-дюймовым климат-контролем. Функция беспроводных обновлений (OTA) и платформа Kia Upgrades обеспечивают актуализацию автомобиля, позволяя добавлять новые функции и сервисы на протяжении всего времени эксплуатации.

Среди ключевых особенностей электромобиля – двунаправленная зарядка с возможностью передачи энергии от автомобиля (V2L) до 3,6 кВт и поддержка подачи энергии обратно в сеть (V2G). Это означает, что EV5 можно использовать для питания электроприборов при кемпинге или для подключения к домашним солнечным и аккумуляторным системам.

Хотя EV5 уже дебютировал на китайском рынке, новая версия разработана с учетом предпочтений европейских потребителей.