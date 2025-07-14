Составлен рейтинг из 7-ми полноприводных кроссоверов на российском рынке

Haval Jolion

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Цена: от 2 219 000 ₽ (Elite, со скидкой 200 тыс.)Обновлённая версия: от 2 449 000 ₽Характеристики: 1.5 турбо, 150 л.с., 7-ступ. робот

Haval F7 / F7x

F7: от 2 599 000 ₽F7x (купе): от 2 649 000 ₽Обе версии: 1.5 турбо, 150 л.с., подключаемый полный привод, 7-ступ. робот, клиренс 190 мм

Chery Tiggo 7 Pro Max

Цена: от 2 665 000 ₽Характеристики: 1.6 турбо, 150 л.с., 7-ступ. робот, полный приводОтличие: новые версии с полным приводом, хорошее оснащение

Geely Atlas Pro

Цена: от 2 938 990 ₽ (со скидкой 150 тыс.)Характеристики: 1.5 турбо, 177 л.с., полный привод, 7-ступ. роботОсобенность: чуть мощнее конкурентов в классе

Haval Dargo / Dargo X

Dargo: от 3 199 000 ₽Dargo X: от 3 269 000 ₽Обе версии: 2.0 турбо, 192 л.с., 7-ступ. роботРазница: у X — улучшенные внедорожные функции (блокировка дифференциала, ассистенты)

Jaecoo J7

Цена: от 3 389 900 ₽ (со скидкой 220 тыс.)Характеристики: 1.6 турбо, 7-ступ. робот, полный приводОсобенность: стильный дизайн, суббренд Chery с премиум-уклоном

Chery Tiggo 8 Pro Max

Дорестайлинг: от 3 551 000 ₽ (со скидкой 300 тыс.)Обновлённая версия: от 3 900 000 ₽ (скидка 260 тыс.)Особенности: 7-местный, богатое оснащение, турбомотор, полный привод

Ранее были названы самые популярные подержанные автомобили в России в июне 2025 года. Также финский стартап Donut Lab привлек 25 млн евро на инновационные моторы.