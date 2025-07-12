В Петербурге отменили крупный автомобильный фестиваль

Автомотофестиваль Tsunami Picnic, который должен был пройти 12 июля в Санкт-Петербурге, отменили накануне открытия. Как сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на организаторов, мероприятие не состоялось по предписанию Главного управления МВД.

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На фестиваль приехали тысячи участников из разных городов России и других государств.

На площадке на Соколиной улице в микрорайоне Пулковское за день до начала события началась масштабная проверка автомобилей. По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД выписывали штрафы по статье 12.5 КоАП за технические нарушения и несанкционированные модификации машин. Некоторые автомобили были эвакуированы — предположительно, за вмешательство в конструкцию.

Для автолюбителей, которые годами создавали уникальные проекты специально для участия в фестивале, такие меры стали серьезным ударом. Участники фестиваля в соцсетях выражают недовольство ситуацией. По их словам, они долгое время готовили свои автомобили, чтобы представить их публике, однако теперь их штрафуют за отклонение от заводской сборки и дают на устранение нарушений всего 10 дней — в противном случае грозят снять автомобиль с регистрации.

Организаторы отмечают, что за 11 лет проведения фестиваля подобная ситуация произошла впервые. Ранее подобных проверок и вмешательств со стороны правоохранителей не наблюдалось.

Все купленные билеты можно будет вернуть или использовать при посещении следующего фестиваля. Дата его проведения пока не названа.