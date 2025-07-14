Водителям разрешили покидать место ДТП в ряде случаев

Водителям разрешено покидать место ДТП в ряде случаев, но необходимо обязательно выполнить ряд формальностей: зафиксировать последствия аварии, установить знак аварийной остановки и обменяться данными с другим участником. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.

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"Верховный суд подтвердил - отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, если водитель соблюдает остальные обязательные действия", - заявил эксперт.

По его словам, данное послабление позволит снизить число заторов и уменьшить риск вторичных столкновений.

"Такое смягчение делает правоприменение более справедливым, ведь наказание за "побег" (до полутора лет без прав) явно не соответствовало ситуации мелкой "царапки", - объяснил Шкуматов.

В то же время, добавил эксперт, есть и минусы новых правил.

В частности, нет четких временных и пространственных границ, что оставляет простор для субъективных решений инспекторов.

Кроме того, перемещение транспортных средств может затруднить экспертизу, а недобросовестные автолюбители могут использовать это как предлог для бегства с места ДТП.

Ранее сообщалось о предложении Комитета Госдумы приостанавливать действие водительских прав в случае, если попавший в ДТП автолюбитель не смог вовремя выплатить компенсацию пострадавшему.

Авторы инициативы напомнили, что после многих ДТП недобросовестные владельцы транспортных средств скрываются с места происшествия.