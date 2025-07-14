Дизайнер электрокаров Xiaomi ответил на сравнение SU7 с Porsche

В интервью для Sina Tech глава дизайна Xiaomi Auto Тяньюань (Сойер) Ли прокомментировал внешний вид новых автомобилей компании — седана SU7 и кроссовера YU7. Он подчеркнул, что главное в дизайне — не просто характеристики, а «эмоции», которые вызывает автомобиль.

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По его словам, Xiaomi придерживается трёх принципов в дизайне:

Опора на науку, Следование законам природы, Доверие интуиции.

В интернете активно обсуждают, что SU7 похож на Porsche Taycan, а YU7 — на Ferrari Purosangue. Пользователи даже придумали шуточные прозвища: «Mi-shijie» (смесь Xiaomi и Porsche) и «Fala-mi» (Ferrari и Mi). Ли не стал комментировать сравнения напрямую, но в ответ отметил, что главная цель — создавать автомобили, которые вызывают эмоции. Он добавил, что интерес к внешнему виду машин даже сыграл на руку — спрос на автомобили не снизился, а наоборот, вырос.

Также Ли поделился мнением, что китайские дизайнеры сегодня имеют возможность обойти западных конкурентов, так как не ограничены старыми традициями. Сам Ли ранее работал в BMW и Rolls-Royce.