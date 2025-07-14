Россиянам нужны дорогие электромобили, а не дешевые

Спрос на электромобили падает ровно год подряд – с июля прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За первое полугодие 2025 года было продано 4398 новых «электричек», что на 57% скромнее, чем в январе-июне 2024-го. При этом треть этого объема пришлась на «параллельные» машины Zeekr – они разошлись в количестве 1439 единиц. Но это на 68% меньше, чем первые шесть месяцев суперуспешного 2024 года – напомним, за весь тот год Зикры купили 7623 россиян. В 2025-м результаты будут явно скромнее – не передумают ли в Zeekr с официальным приходом в РФ?

Российская цена Zeekr 001 у «серых дилеров» – примерно 6,3-7,3 млн рублей в зависимости от комплектации

В мае забравшийся на вторую строчку отечественный Evolute (переименованные машины Dongfeng) подтвердил этот результат и по результатам полугодия – 561 электромобиль и второе место.

Но это минус 30% к прошлогоднему результату, а вот китайский Avatr «просел» всего на 18% – авторитейлеры реализовали за полгода 354 совсем недешевых машины. Результат куда более бюджетного Москвича, расположившегося на третьей строчке, практически тот же: 350 единиц, и это вдвое меньше, чем в январе-июне 2024 года. Замкнула пятерку Ora (292 шт.) – и вот у нее, напротив, рост продаж аж в 2,5 раза.

А вот разбивка по электрическим моделям-бестселлерам в первой половине 2025 года:

Zeekr 001 – 775 шт.;

Evolute i-Pro – 454 шт.;

Москвич 3e – 350 шт.;

Avatr 11 – 298 шт.;

ORA 03 – 245 шт.