Китайские марки лидируют по продажам машин 2024 года

Особенно заметна эта тенденция среди китайских брендов:

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Knewstar (100% продаж - модели 2024 г.) XCite (99,9%) Rox (98,9%) Omoda (97,2%) Changan (94,7%)

Автомобили 2025 года выпуска заняли лишь 27,3% рынка (144,8 тыс. шт.), причем наибольший процент "свежих" моделей демонстрируют:

УАЗ (51,5%) Solaris (48,5%) Lada (41,4%)

Около 4,3% продаж (22,7 тыс. шт.) пришлось на автомобили 2023 года выпуска, которые до сих пор представлены у таких марок как Ora, MG и FAW.Ранее составлен рейтинг из 7-ми полноприводных кроссоверов на российском рынке.