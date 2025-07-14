Новосибирск готовится к запуску автобусов нового поколения

Новосибирск вступает в новую эру общественного транспорта — уже в конце 2025 года на городские маршруты выйдут первые «умные» автобусы. Современные машины будут оснащены бесплатным Wi-Fi, климат-контролем и датчиками, отслеживающими заполнение салона. Это позволит не только повысить комфорт пассажиров, но и оптимизировать работу транспортной сети.

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Однако не все элементы запланированной модернизации удастся реализовать в ближайшее время. Как сообщили в мэрии, проект «умных» остановок временно заморожен — потенциальные инвесторы отказались от участия из-за высоких затрат на техническое обслуживание. При этом городские власти подчеркивают, что продолжат поиск альтернативных решений для этого направления, пишет sib.fm.

Обновление автопарка проходит в рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры Новосибирска. Власти рассчитывают, что современные автобусы станут важным шагом к созданию более удобной и технологичной системы общественного транспорта, хотя некоторые инновационные решения придется отложить до лучших времен.