В России продают Ford Edge 2025 года выпуска: очень дорого

В ходе мониторинга сайтов объявлений "Российская газета" обнаружила у одного из дилеров в Тольятти кроссовер Ford Edge 2025 года выпуска.

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По информации от менеджеров салона, за автомобиль уже уплачен коммерческий утилизационный сбор, а также получены все необходимые документы для регистрации в ГИБДД.

Представленный экземпляр выполнен в версии Supreme и оснащён двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 252 лошадиные силы и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.

Салон рассчитан на семь мест. В комплектацию входят такие опции, как трёхзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с электроприводом, 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой CarPlay, регулируемая подсветка салона и многое другое.

Стоимость данного кроссовера составляет 6 700 000 рублей.

Кроме того, у дилеров в других регионах можно заказать Ford Edge из ближайший поставок по цене от 3,6 млн рублей за гибридную версию и от 4,1 млн рублей за автомобиль с бензиновым двигателем

Согласно указанным в объявлениях VIN-кодам, все машины предназначены для китайского рынка.

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