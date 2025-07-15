Суд взыскал с женщины 80 тысяч рублей за сбитого лося

В Новгородской области суд взыскал с автолюбительницы 80 тысяч рублей - в счет ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам региона из-за сбитого машиной лося. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

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Иск подан комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородчины. По данным суда,15 мая 2024 года на пятом километре юго-западного шоссейного обхода Великого Новгорода автомобиль марки Renault Grand Scenic сбил лосиху - она погибла.

Позже выяснилось, что гражданская ответственность водителя машины на момент ДТП была не застрахована - полиса не было. А с учетом того, что к диким животным применяются общие правила об имуществе, ущерб охотничьим ресурсам необходимо в таких случаях восполнить (если граждане не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы).

Тем не менее, предложение о добровольном возмещении ущерба водитель оставила без внимания. В итоге деньги пришлось взыскивать: компенсацию по решению суда ответчица теперь обязана заплатить комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области. Отмечается также, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной жалобе.