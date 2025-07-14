В России вырос импорт машин из Японии

В управлении Владивостокской таможни сообщили, что с января по июнь на территорию России было ввезено 137 тысяч автомобилей — это в 1,2 раза больше, чем годом ранее.

«За 1 полугодие 2025 года Владивостокская таможня оформила свыше 137 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по сравнению с полугодием прошлого года составляет в 1,2 раза (16%)», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что львиная доля иномарок была ввезена из Японии, чуть меньше — из Южной Кореи, из Китая были импортированы единичные экземпляры.

Ранее сообщалось, что в целом в России фиксируют значительное сокращение ввоза новых легковых машин. По данным аналитиков, импорт новых легковых автомобилей в Россию по итогам июня снизился на 63% в сравнении с показателем того же месяца прошлого года — до 25 800 единиц. Среди машин с пробегом, наоборот, вырос на 20% — до 39 600 единиц.