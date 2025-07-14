Раритетный ГАЗ-69 с маленьким пробегом выставили на продажу в России

В Новосибирске на одном из сайтов бесплатных объявлений на продажу выставили раритетный внедорожник 1968 года выпуска ГАЗ-69 с пробегом 10 тысяч километров. По заверению владельца, машина находится в отличном состоянии и полностью исправна.

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Все узлы и агрегаты функционируют должным образом.

Под капотом автомобиля расположен рядный 4-цилиндровый карбюраторный мотор объемом 2,1 литра мощностью 55 лошадиных сил. В паре с ним трудится механическая коробка передач. Привод - полный. Кузов окрашен в темно-зелёный цвет, присущий для военных автомобилей.

ГАЗ-69 выпускался на Горьковском автозаводе с 1952 по 1973 год. За это время с конвейера сошло свыше 600 тысяч машин данной модели.

Хозяин уверяет, что документы на внедорожник находятся в полном порядке, и просит за свою машину 700 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России выставили на продажу ГАЗ-21 "Волга" в идеальном состоянии.