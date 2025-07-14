В РФ продают Volkswagen Talagon 2025 модельного года

Под капотом установлен 2,0-литровый турбодвигатель, который выдает мощность в 220 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый робот DSG, привод – полный.

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Также можно выделить такие опции, как вентиляция и подогрев сидений, панорамная крыша, 30 цветов подсветки интерьера, аудиосистема Harman Kardon (CarPlay/Android Auto), камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки, полный набор подушек безопасности, сообщает «Российская газета».

В Петербурге можно приобрести Talagon за 7 090 000 рублей. В этой комплектации R-Line Extension Edition есть дополнительные опции, в частности вентиляция всех сидений.

Также есть возможность заказать машину у официальных дилеров. В этом случае стоимость кроссовера из Китая составит 6 090 000 рублей.

Напомним, что Bestune T90 и GAC GS4 получили высокие оценки за адаптацию к России. Evolute планирует выпустить самый доступный гибрид в России.