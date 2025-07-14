Владельцы Mazda в США подали коллективный иск к компании

В США информационные наклейки являются обязательными для всех новых машин. На них указаны технические характеристики, цена и расход топлива. Однако недавний инцидент с Mazda3 вызвал массовое недовольство владельцев авто компании.

© Российская Газета

Так, по информации портала CarsCoops, один из клиентов из штата Иллинойс обнаружил отсутствие двух динамиков в задних дверях своей машины и обратился с иском в суд.

В иске утверждается, что некоторые модели Mazda3 с двигателем объёмом 2,5 литра рекламируются как оснащённые улучшенной аудиосистемой. Однако на самом деле они имеют только стандартную магнитолу.

Главный истец по коллективному иску, Кайл Йохансон, приобрёл свой седан и обнаружил несоответствия после изучения настроек звука. На наклейке на окне его автомобиля было указано наличие восьми динамиков и HD-радио, но в задней части автомобиля оказалось всего шесть динамиков, а функция HD отсутствовала.

Согласно документу, покупателя японских машин понесли ущерб, переплатив за отсутствующие опции и не стали бы их приобретать, если бы заранее знали об отсутствии нужных функций.

В ходе переписки между Йохансоном и представительством дилерского центра региональный менеджер по продажам признал наличие проблемы, указав на ошибки на этикетке. В иске утверждается, что компания Mazda не предприняла никаких мер для исправления ситуации, кроме попыток скрыть свою мошенническую деятельность.

Цель коллективной жалобы - привлечение внимания к проблеме и обеспечение возмещения убытков, предусмотренных законодательством, а также наложение штрафных санкций на японского автопроизводителя.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что китайские владельцы Volvo обнаружили в своих автомобилях поддельные колонки.