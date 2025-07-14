«Калашников» представил три электрические модели «Иж»

«Калашников» представил три электрические модели под маркой Иж

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На музыкальном фестивале «Улетай» в Удмуртии прошла презентация трех новых моделей марки Иж от концерна «Калашников».

Это электрический четырехместный прогулочный автомобиль Иж Кэб, электрическая версия мотоцикла с коляской Иж Ю2 Электро и обновленный электрический мотоцикл класса эндуро с вариаторной коробкой передач Иж Эндуро 4, подходящий и для личной езды, и для соревнований. По сообщению пресс-службы, модели предназначены для коллекционеров и любителей мототранспорта.

Технические характеристики Иж Кэб:

Мощность двигателя: 10 кВт

Максимальная скорость: 60 км/ч

Запас хода: 60 км

Масса: 850 кг

Опции: блокируемый задний дифференциал, кондиционер, камера заднего хода, электроусилитель руля, система АБС.

Технические характеристики Иж Ю2 Электро:

Мощность двигателя: 4 кВт

Максимальная скорость: 90 км/ч

Запас хода: 60 км

Масса с коляской: 350 кг

Опции: полный привод, светодиодная оптика, дополнительный аккумулятор в коляске, мотор-колесо мощностью 8 кВт.

Технические характеристики Иж Эндуро 4:

Класс эндуро с вариаторной коробкой передач

Мощность двигателя: 4000 Вт

Максимальная скорость: 100 км/ч

Запас хода: 100 км

Масса: 190 кг

В пресс-службе отмечают, что показанные модели получили положительные отклики пользователей мототехники. Кроме новинок, среди экспонатов на фестивале замечен электрический Иж-49, который «Калашников» в 2024 году выпустил ограниченной серией, также предназначавшейся для коллекционеров.